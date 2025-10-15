SALUT
Les associacions estan a favor d’apujar l’edat de consentiment
Les entitats demanen més educació sexual per evitar actituds abusives
Les associacions de dones han valorat positivament la proposta de Concòrdia per modificar l’edat de consentiment sexual de 14 a 16 anys, que valoren com una proposta que protegeixi els menors i la seva sexualitat, i ho consideren un pas endavant per ajustar-se a les recomanacions de l’ONU i el Consell d’Europa. De totes maneres, afegeixen que aquesta mesura no és suficient si no s’acompanya d’una educació sexual integral i de qualitat dirigida a parlar dels límits i del consentiment per prevenir possibles conductes abusives. Des de l’ADJRA han declarat que s’hauria de tenir en compte l’opinió i la realitat dels joves afectats per aquestes lleis, per així evitar confusió i criminalització. Demanen que es continuï treballant amb els joves i recorden que el camí passa per l’educació i no per la sanció.
El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra es posiciona en un marc similar i aprecia la revisió de l’edat de consentiment per afirmar que no és suficient si no s’acompanya d’una educació sensible dirigida als joves per preveure conductes abusives, i assegura que les lleis per si soles no canvien mentalitats.
Des de l’Institut de la Dona manifesten que ja van presentar una proposta similar l’any 2023 i aprecien que l’edat de consentiment sexual s’apugi per mantenir-se en el marc internacional recomanat.
Organismes com l’ONU i el Consell d’Europa recomanen establir edats mínimes de consentiment sexual com més elevades millor per garantir la seguretat. A Europa l’edat de consentiment oscil·la entre els 14 i els 18 anys. Als països veïns, a Espanya és de 16 anys i a França, de 15.