Economia
Debat sobre el lideratge femení en l’hoteleria
La xerrada està organitzada per l'Espai Dona i Empresa
L’Espai Dona i Empresa (EDE) organitza el pròxim dimecres 22 d’octubre una taula rodona titulada "Reptes i oportunitats del lideratge femení en el sector de l’hoteleria", a les 19 hores a l’Ambaixada espanyola a Andorra. L’acte vol ser un espai de reflexió i impuls del paper de la dona en un dels sectors econòmics més rellevants del país.
L’obertura anirà a càrrec de l’ambaixador d’Espanya, Carles Pérez-Desoy, i comptarà amb una presentació conjunta de l’EDE i la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM).
La presidenta de Guitart Hotels, Cristina Cabañas, oferirà una ponència centrada en el turisme sostenible, abans de participar en la taula rodona juntament amb Esther Santuré, presidenta d’Autèntics Hotels i propietària de l’hotel Les Closes. Una acte que moderarà Montse Ronchera, consellera de l’EDE i cofundadora de R Consultors.
La taula rodona finalitzarà amb un espai de trobada entre els assistents per fomentar la col·laboració i promoure un lideratge femení inclusiu i transformador.
Aquesta xerrada serà l'inici d'un cicle d’activitats que abordarà el lideratge femení en diversos sectors, des del turisme fins a àmbits més innovadors.