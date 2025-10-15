Col·lectius

AMMA presenta l’obra de teatre ‘Invisible’, una proposta de reflexió i emoció

L'espectacle de la companyia "Entreacte" es farà al Teatre Comunal  

Cartell de l'obra invisible AMMA

L’Associació de Malaties Minoritàries, AMMA, estrena l’obra Invisible, que convida "a la reflexió i a l'emoció a parts iguals", segons destaca el col·lectiu. L'obra es representa el pròxim dijous 23 d’octubre, a les 19 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, en una iniciativa conjunta amb el grup Entreacte i que compta amb el suport del comú.

La representació, amb entrada lliure i apte per a tots els públics, convida a una "vetllada de sensibilització social a través del teatre", indiquen des de l'AMMA. L'espectacle vol fer reflexionar l’espectador sobre temes que sovint passen desapercebuts, posant l’accent en la importància de mirar més enllà de les aparences.

