RESPOSTA PARLAMENTÀRIA
El Govern atribueix les cues a Tràmits al pic estacional
El servei de Tràmits va registrar un augment de cues durant el mes de juliol a causa d’una combinació de factors, com ara l’increment sostingut de l’activitat administrativa –amb més de 130.000 tràmits previstos per al 2025– i la concentració estacional de sol·licituds vinculades a viatges, documentació i permisos. Així ho explica el ministre de Funció Pública i Tranformació Digital, Marc Rossell, en una resposta parlamentària al conseller socialdemòcrata Pere Baró. Rossell esmenta que aquesta situació es va veure agreujada per la gran afluència al servei d’usuaris sense cita prèvia.