Successos
Ferit lleu en un accident a Prada de Moles
En el sinistre s'hi han vist involucrats dos vehicles
Un home ha resultat ferit lleu en un accident aquesta tarda a l'altura de Prada de Moles, a Encamp. Els bombers han rebut l'avís a les 17.58 hores i s'ha traslladat fins al lloc dels fets amb un camió i una ambulància. Allà han pogut constatar que es tractava d'un accident per encalç entre dos vehicles i han traslladat a la persona ferida a l'hospital. El sinistre ha provocat cues a l'avinguda de Joan Martí direcció Escaldes.