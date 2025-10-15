SALUT
La donació de còrnia ja dona els seus fruits
L’extracció d’aquest teixit a Andorra ha permès restaurar la visió a sis persones
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el ministeri de Salut han registrat un total de deu donacions de còrnia en els primers cinc mesos de funcionament del nou circuit habilitat al país. Sis d’aquestes donacions ja s’han implantat amb èxit en pacients amb lesions oculars. Una resta pendent d’implantació, dues han estat descartades i una altra continua en fase d’estudi de viabilitat.
Les dades es van fer públiques ahir, coincidint amb el Dia mundial de la donació d’òrgans, teixits i trasplantaments. Totes dues institucions van valorar molt positivament aquestes primeres xifres, destacant-ne tant l’impacte mèdic com el significat solidari. Segons van assenyalar en un comunicat de premsa, les donacions han permès restaurar la visió de sis persones i són una mostra clara del caràcter altruista de la ciutadania andorrana.
El circuit de donació es va posar en marxa el maig del 2025, a partir d’un conveni signat entre el SAAS, el ministeri de Salut, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’Hospital Clínic de Barcelona. L’acord estableix un procediment complet que permet la donació i trasplantament de còrnies amb totes les garanties mèdiques, logístiques i legals. El protocol preveu tots els passos del procés i assegura una gestió rigorosa i respectuosa.
Una de les característiques destacades d’aquest tipus de donació és la seva elevada accessibilitat: pràcticament no presenta límits d’edat i les contraindicacions són mínimes. Patologies com la miopia, l’astigmatisme, intervencions oculars prèvies o fins i tot alguns antecedents oncològics no impedeixen la donació. L’únic requisit excloent és la voluntat expressa del difunt en contra. Per aquest motiu, les autoritats sanitàries recomanen deixar constància de la decisió en el document de voluntats anticipades (DVA) o comunicar-la a la família més propera per evitar confusions en el moment de la defunció.
Procés gratuït
El procés és gratuït i respectuós. Inclou la verificació mèdica, el consentiment familiar, l’extracció i la restauració del cos, així com l’enviament de les còrnies al Banc de Sang i Teixits per al seu processament, conservació i futura implantació en pacients receptors.
A més, des del 2012, Andorra ha registrat més de 1.600 donacions de cordó umbilical i compta amb 629 inscrits al registre de donants de medul·la òssia des del 2021, xifres que consoliden el país com a referent en solidaritat sanitària.