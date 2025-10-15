Successos
Detingut un empresari resident per la compravenda fraudulenta de rellotges de luxe
L'operació ha permès comissar 240.000 euros en efectiu i tres vehicles d’alta gamma
La policia va detenir dilluns al matí, a la frontera del riu Runer, un empresari resident de 33 anys com a presumpte autor de delictes contra l’ordre socioeconòmic, en el marc d’una investigació sobre un suposat entramat dedicat a la compravenda fraudulenta de rellotges de luxe. L’home és soci d’una empresa andorrana creada el 2020, vinculada a una societat espanyola, que operava des d’un showroom a Andorra la Vella sense botiga oberta al públic.
L’activitat consistia a importar rellotges d’alta gamma —alguns molt difícils d’aconseguir per vies oficials— per beneficiar-se de la devolució de l’IVA i posteriorment revendre’ls, presumptament simulant vendes al Principat tot i que el lliurament real es feia fora del país sense declaració d’exportació. La investigació, iniciada el 2024, es va activar arran de la detecció d’un intent d’exportació a Àsia d’un rellotge valorat en 210.000 euros que, en ser inspeccionat, no es trobava dins la caixa.
Segons el Grup d’Antifrau de la policia, des de la creació de la societat s’haurien importat rellotges per valor de 20 milions d’euros, una mínima part dels quals ha estat legalment exportada fora d’Europa. La resta haurien estat venuts al país o extrets il·legalment. A més, la Duana espanyola va interceptar el detingut el setembre passat amb dos rellotges valorats en 104.000 euros no declarats. L’operació 'Cronos' ha comportat escorcolls, la confiscació de 240.000 euros en efectiu i tres vehicles d’alta gamma. L’empresari ha passat a disposició judicial aquest dimecres i la investigació continua oberta, sense descartar noves detencions.