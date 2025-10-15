ACTE AL PALAU DE L'ELISI
Condecoració per a Espot, Vives, Bartumeu, Pintat i Suñé
Macron reitera el suport de França a l’acord d’associació amb la UE
El Copríncep francès, Emmanuel Macron, va atorgar ahir a París la Creu de Comandant al cap de Govern, Xavier Espot, i als excaps de Govern Albert Pintat i Jaume Bartumeu. L’exsíndica general Roser Suñé va rebre la Creu de Cavaller i l’excopríncep episcopal i actual bisbe emèrit d’Urgell, Joan-Enric Vives, va ser guardonat amb la distinció de Gran Oficial. L’acte es va celebrar a la tarda al Palau de l’Elisi.
El Copríncep Emmanuel Macron va fer entrega de les condecoracions
Abans de l’entrega de les condecoracions, Espot i Macron van mantenir una reunió, en què, segons va informar Andorra Televisió, el Copríncep francès va reiterar el suport a l’acord d’associació independentment de la seva naturalesa jurídica. Macron també va insistir en la intenció de visitar Andorra el primer semestre de l’any que ve.
En declaracions al mateix mitjà, Espot va assenyalar que “sigui mixt o no sigui mixt, el que importa és que s’aprovi el fons de l’acord i ja podem dir que hi ha unanimitat per part dels estats membres d’aprovar aquest acord i crec que això ja és molt”. El cap de Govern va afegir que “a partir d’aquí, l’altra és una qüestió més aviat jurídica o accessòria”.
Espot va indicar que “si és mixt jo crec que no canviarà res i l’únic que haurem de fer és segurament canviar la nostra llei interna. Evidentment, com sempre hem dit, aquesta llei no la canviarem fins que no hi hagi un referèndum favorable”.