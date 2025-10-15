SOCIETAT
Concentració per Palestina avui a la plaça de la Rotonda
La manifestació convocada pel Moviment per Palestina se celebrarà finalment avui a les 19.30 hores a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. Inicialment, havia quedat denegada pel ministeri de Justícia i Interior, que argumentava que no es complia el termini mínim de vuit dies. Finalment, i a causa de pressió popular, el ministeri l’ha autoritzada. El col·lectiu demana als assistents que expressin la seva indignació i impotència davant del patiment del poble palestí. Argumenten a la protesta que hi ha una pau imposada que no té en compte el poble palestí, amb referència a l’acord signat dilluns a Egipte, que fixa les condicions perquè Israel aturi els atacs. “La pau de Trump no ens representa”, declaren, i asseguren que no pararan fins que Palestina sigui lliure, “des del riu Jordà fins al mar Mediterrani”.