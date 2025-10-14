VISITA INSTITUCIONAL
Salut reforça la col·laboració amb Catalunya en matèria sanitària
La ministra de Salut, Helena Mas, es va reunir ahir amb la consellera Olga Pané
La ministra de Salut, Helena Mas, va rebre ahir la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, en la que va ser la primera visita institucional des del relleu al capdavant del departament català. La trobada va servir per refermar la voluntat de continuar avançant en la cooperació sanitària transfronterera entre ambdós territoris.
Durant la reunió es van revisar els resultats dels grups de treball conjunts i es van explorar noves línies de col·laboració, especialment en els àmbits assistencial i d’inspecció sanitària, així com en la formació i la disponibilitat de professionals sanitaris. Ambdues parts van coincidir en la necessitat d’impulsar mecanismes que permetin compartir recursos i coneixement, per tal d’afrontar de manera conjunta els reptes que afecten els sistemes de salut, com ara l’envelliment de la població i la manca de determinades especialitats mèdiques.
Les dues delegacions també van repassar els acords ja en marxa, com ara la donació de teixits i òrgans, i la recent ampliació a la donació de còrnies dins del sistema sanitari andorrà. A més, van tractar el projecte del futur centre de salut mental que s’ha d’ubicar a la Seu d’Urgell, una iniciativa compartida que busca reforçar l’atenció en salut mental a banda i banda de la frontera. Aquest centre es planteja com un equipament de referència que donarà servei a una àrea geogràfica més àmplia, amb l’objectiu de millorar la detecció precoç i el tractament dels trastorns mentals.
La reunió va comptar amb la participació de la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez; la cap de l’àrea de Recursos Sanitaris, Carme Pallarès, i l’assessora tècnica Cristina Vilanova.
La jornada va concloure amb una visita a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on van ser rebuts per la directora general del SAAS, Meritxell Cosan, i el director assistencial, Marcos Gutiérrez.