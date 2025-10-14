Salut
El PS denuncia que el servei d'atenció a les dones és "assistencialista i ineficaç"
Els socialdemòcrates demanen a Govern dades sobre recursos, protocols i funcionament del SIAD
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha registrat al Consell General una sèrie de preguntes escrites adreçades al Govern per obtenir informació detallada sobre el Servei Integral d’Atenció a les Dones (SIAD). El partit considera que cal una revisió profunda del model actual, que qualifica de "mancat d’enfocament i massa assistencialista". "No compartim el model actual del SIAD, ja que entenem que, lluny de reforçar l’autonomia de les dones, pot contribuir a una visió assistencialista i infantilitzadora, que no respon als reptes actuals en matèria d’igualtat i drets", expliquen.
En un comunicat, els socialdemòcrates asseguren haver rebut queixes de diverses usuàries del servei, que han expressat malestar pel tracte rebut i una sensació de culpabilització en lloc d’acollida i suport. "Un servei públic destinat a protegir i apoderar no pot generar sentiments de desprotecció", remarquen.
El PS sol·licita informació sobre els recursos humans i materials del SIAD, la formació de l’equip professional, els horaris i canals d’atenció, el nombre de dones ateses en els darrers cinc anys i els circuits de derivació i protocols d’actuació. També reclamen dades sobre la coordinació amb altres serveis públics —com la policia, la batllia o els serveis socials— i els indicadors d’impacte i avaluació del servei.
El partit reafirma el seu compromís amb un "model d’atenció basat en el respecte, la dignitat i la llibertat de cada dona", i insta el Govern a reformular el SIAD per garantir que "compleixi la seva funció d’apoderament i protecció real de les dones del país".