Nova trobada laboral per a la temporada d'hivern

La cita es durà a terme el 21 d'octubre al centre de congressos d'Andorra la Vella

Empreses i joves comparteixen les ofertes de treball en un Job Meeting anterior.Fernando Galindo

ANA
Andorra la Vella

El Servei d'Ocupació organitzarà la setmana vinent, concretament el 21 d'octubre, una nova trobada laboral centrada en la temporada d'hivern. La cita estarà oberta a totes les persones que busquin feina, que en aquesta cita podran entrevistar-se amb les diferents empreses del país presents, que cerquen nous talents i persones per a cobrir vacants.

L'esdeveniment, anomenat Job Meeting, tindrà lloc al centre de congressos d'Andorra la Vella, a la sala Consòrcia, entre les deu del matí i la una del migdia. Hi haurà espais dedicats a cada empresa on les persones assistents podran conèixer les ofertes de feina, lliurar el seu currículum o fer una entrevista laboral de curta durada. A més, podran rebre assessorament per millorar la recerca de feina i rebre informació detallada sobre condicions, requisits i perfils més buscats.

Durant l'edició de tardor que es va dur a terme l'any passat, el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, va evidenciar la consolidació d’un format que any rere any augmenta la xifra de persones i empreses participants i va posar l’accent en el fet que són trobades que "donen resposta a les necessitats de contractació de les empreses per a la temporada d’hivern i una possibilitat per a les persones d’obtenir un contracte més estable i durador en el temps".

