EDUCACIÓ
L’UdA impulsa ajuts i formació en voluntariat internacional per a joves
La Universitat d’Andorra (UdA) ha convocat dos ajuts de voluntariat internacional adreçats a estudiants o titulats menors de 30 anys. Els ajuts, dotats amb 1.606,5 euros, permetran participar en projectes de cooperació entre el setembre del 2025 i 2026 en països amb un índex de desenvolupament baix o mitjà-baix. El projecte cobrirà les despeses de desplaçament, vols i allotjament, i compta amb el suport dels ministeris d’Afers Exteriors i de Cultura, Joventut i Esports.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 de novembre del 2025 i es valoraran per un tribunal segons el currículum, la motivació i el projecte proposat. A més, el conveni entre la Universitat d’Andorra i els ministeris inclou un curs de dos crèdits i 60 hores sobre voluntariat internacional, previst per al maig del 2026, dins la càtedra Unesco de la universitat i amb el suport de la comissió UdA Solidària i l’ONG Cooperand.