Turisme
L'ocupació hotelera se situa en el 57,46% al setembre
La xifra representa un lleuger augment de l'1,23% respecte al 2024
Els establiments hotelers del país van registrar una ocupació mitjana del 57,46% durant el mes de setembre, segons les dades facilitades per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA). La xifra representa un augment de l'1,23% respecte al mateix període de l'any passat, quan es va tancar amb un 56,23%.
Des de l'entitat destaquen "la solidesa de la demanda turística i la força d'Andorra com a destinació d'estiu", i el valoren "satisfactòriament", ja que "Andorra destaca com a destinació turística gràcies a la varietat dels seus atractius, l’excel·lència dels esdeveniments que organitza, l’alt nivell dels seus hotels i els valors únics de la muntanya, que ofereix oportunitats d’oci, natura i esport.".
La UHA remarca que "malgrat les dificultats existents amb la manca de mà d’obra, el sector encara la tardor i el proper hivern amb optimisme, amb bones perspectives".