NOUS ESTÀNDARDS INTERNACIONALS
L’intercanvi automàtic d’informació fiscal incorpora els actius digitals
Andorra reforça l’alineament amb la UE amb un nou protocol signat a Brussel·les
Andorra i la Unió Europea van signar ahir a Brussel·les un nou protocol d’esmena de l’acord relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers, amb l’objectiu d’adaptar el seu contingut als nous estàndards internacionals de transparència fiscal establerts per l’OCDE. L’acord va ser rubricat pel secretari d’Estat per a les Relacions amb la UE, Landry Riba, i pel director general de Fiscalitat i Unió Duanera de la Comissió Europea, Thomas Gerassimos.
El protocol, signat també per Mònaco, San Marino i Liechtenstein, actualitza l’acord inicial del 2004, modificat per primer cop el 2016, que regula l’intercanvi automàtic d’informació financera entre Andorra i els estats membres de la UE per prevenir el frau i l’evasió fiscal. La nova esmena incorpora les modificacions del Common Reporting Standard (CRS) aprovades per l’OCDE l’any 2022. Aquestes ampliacions inclouen nous actius, com ara els actius digitals, el diner electrònic i altres productes financers emergents, sovint fora de l’abast de les normatives tradicionals.
Mecanismes de control
A més, el protocol reforça els mecanismes de control i verificació que han d’aplicar les institucions financeres andorranes i actualitza les clàusules relatives a la protecció de dades personals, alineant-les amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD) europeu.
El Govern ha destacat que aquestes adaptacions permetran mantenir l’alineament d’Andorra amb la legislació europea i garantir el compliment dels estàndards internacionals més exigents. En el seu discurs, Landry Riba va valorar la signatura com “una nova mostra del compromís ferm d’Andorra amb la transparència, la integritat i la cooperació internacional”. També va remarcar la voluntat del país de continuar avançant cap a una col·laboració més estreta amb la Unió Europea, especialment en un moment clau per a les relacions bilaterals.
El protocol entrarà en vigor l’1 de gener, un cop completats els tràmits interns de ratificació tant per part d’Andorra com de les institucions europees.