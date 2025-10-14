TRIBUNALS
L’excopríncep Nicolas Sarkozy entrarà a presó el 21 d’octubre
L’expresident francès ingressarà al centre penitenciari parisenc de La Santé per “la gravetat excepcional dels fets” comesos
L’excopríncep d’Andorra Nicolas Sarkozy ingressarà el pròxim 21 d’octubre a la presó parisenca de La Santé, segons van confirmar ahir fonts judicials a diversos mitjans francesos. Sarkozy, que va ser president de la República Francesa entre el 2007 i el 2012, es convertirà així en el primer cap d’Estat francès condemnat a presó ferma.
El tribunal correccional de París el va sentenciar el 25 de setembre a cinc anys de presó, tres dels quals ferms, per conspiració per delinquir en el marc del cas del presumpte finançament il·legal de la seva campanya presidencial del 2007 amb fons del règim libi de Moammar al-Gaddafi. Tot i haver presentat recurs, una ordre judicial l’obliga a ingressar a la presó.
Es preveu que sigui reclòs en un mòdul d’aïllament o de protecció
Els magistrats van justificar aquesta decisió per la “gravetat excepcional dels fets”, comesos per una persona que aspirava a dirigir la màxima magistratura de la República. El cas pren una rellevància particular al Principat, on Sarkozy va exercir com a Copríncep d’acord amb la Constitució andorrana, durant els cinc anys que va ocupar la presidència de França.
La seva reclusió es farà efectiva en un centre amb condicions especials per a interns que són considerats vulnerables, com La Santé o, alternativament, Fleury-Mérogis. Es preveu que sigui reclòs en un mòdul d’aïllament o de protecció.
Després del seu ingrés, els advocats podran demanar la llibertat provisional davant el tribunal d’apel·lació. Aquest disposarà de fins a dos mesos per resoldre, la qual cosa podria permetre que Sarkozy afronti el judici en apel·lació, previst per al març del 2026, en llibertat.