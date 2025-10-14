SERVEIS SOCIALS
L’envelliment, el pròxim gran repte
Afers Socials registra un augment del 21% en l’obertura d’expedients de gent gran el 2024, corresponent a dos de cada tres del total
El ministeri d’Afers Socials va presentar l’auditoria sobre l’eficàcia i l’eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris entre els anys 2022 i 2024, que constata un envelliment accelerat de la població i la necessitat d’augmentar els recursos humans i materials per donar resposta a la creixent demanda d’atenció a la gent gran.
Segons Joan Barrubés, cofundador d’Antares Consulting, empresa encarregada de l’auditoria, “el país ja té entre un 15% i un 16% de població major de 65 anys, una tendència que seguirà a l’alça la pròxima dècada. El baby-boom arriba ara a l’edat de jubilació i això tensa tot el sistema de serveis socials”, va advertir. De fet, aquest augment ja és notori en les dades que es van presentar. El ministeri va registrar un augment del 21% en l’obertura d’expedients de gent gran durant el 2024, que van passar d’11.141 el 2023 a 13.521. Tot i això, Barrubés va destacar de manera positiva la reacció ràpida del sistema, especialment en aquesta franja d’edat, que és “d’una setmana o uns 15 dies” per als casos ordinaris i de 24 hores per a un cas urgent.
“Quan entres de ministra i captes les necessitats del personal, procures treballar-ho i millorar-ho”
En aquesta mateixa línia va expressar-se la ministra Marín, que va deixar clar que l’Estat està preparat per a aquest increment i va recordar que, amb la construcció de la nova residència sociosanitària a Encamp, les places en aquesta mena de servei augmentaran de 348 a 562. Marín també va voler remarcar que “Govern ha sigut valent i ha aportat cinc milions d’euros per a la construcció dels 54 pisos tutelats que es faran a Sant Julià de Lòria”, i va afirmar que, actualment, “les llistes d’espera per accedir als centres de dia i als serveis d’atenció domiciliària estan a zero, mentre que 10 persones esperen una plaça en una residència”, encara que l’objectiu de Govern és que això no s’hagi de produir i que les persones puguin estar el màxim de temps a casa seva. En aquest sentit, les dades del 2024 també van mostrar un augment de 17 places professionals per a la cobertura de càrrecs dins el ministeri, i Marín va declarar que, de cara al 2026, s’obriran dues places més per reforçar serveis com el d’Inspecció, una de les àrees on, segons l’auditoria, “s’han d’ampliar els recursos humans”.
“El ‘baby-boom’ arriba ara a l’edat de jubilació i això tensa tot el sistema de serveis socials”
Pel que fa a l’avaluació del procés de desemparament dels menors, una de les arestes principals de l’auditoria, l’estudi va proposar reforçar els equips professionals, anonimitzar la signatura dels informes tècnics dels casos sensibles, integrar la dimensió familiar i individual del menor en els plans d’intervenció i definir rutes específiques de retorn imminent. Marín va declarar que l’auditoria també volia posar el focus en la infància “perquè en certs moments potser tens alguna demanda. Quan entres de ministre i captes les necessitats del personal, procures treballar-ho i millorar-ho”.
Per finalitzar, l’auditoria va presentar les línies de millora a seguir i que s’avaluaran el 2027, i va proposar assegurar el compliment de les ràtios de cobertura fixades per l’atenció primària, l’atenció a domicili i l’atenció residencial i intensificar les polítiques proactives de prevenció.
RESIDÈNCIES D'EXCEL·LÈNCIA
Pel que fa al qüestionari sobre els centres residencials sociosanitaris, avaluats per 140 usuaris de quatre centres diferents, els aspectes més ben valorats han estat els relacionats amb l’habitació, com ara la intimitat, la flexibilitat o la seguretat, amb un 4,17 de mitjana, mentre que els usuaris han valorat de manera menys positiva els serveis i la comunicació. Finalment, la nota resultant és d’un 4,01 sobre 5.
Per altra banda, el servei d’atenció domiciliària, puntuat per 97 persones, ha rebut una molt bona valoració en totes les seves àrees d’avaluació, destacant el compliment de l’horari establert (4,62) i la valoració dels professionals (4,59), així com la confiança en el servei (4,59). Aquestes dades conclouen en un 4,57 de mitjana sobre 5.
Segons l’auditoria, una de les propostes de millora és ampliar les enquestes de satisfacció a altres àmbits d’actuació del ministeri, amb l’objectiu de “mesurar de manera continuada la qualitat percebuda”.