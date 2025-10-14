COL·LABORACIÓ

La junta directiva de l’Empresa Familiar es reuneix amb els comuns

Representants de l'Empresa Familiar Andorrana amb el cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, i personal del comú.

Andorra la Vella

La junta directiva de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha mantingut trobades amb els cònsols dels set comuns aquest setembre i octubre. Les reunions han permès compartir reflexions sobre gestió eficient, sostenibilitat financera i col·laboració publicoprivada. L’EFA ha presentat l’informe macroeconòmic 2019-2023 i un nou programa formatiu amb Esade i la Universitat d’Andorra sobre concertació. També s’han tractat qüestions com ara la digitalització, l’intercanvi de dades entre institucions i la necessitat de controlar la despesa pública. El diàleg ha posat èmfasi en habitatge, immigració i finançament.

