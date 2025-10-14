COL·LABORACIÓ
La junta directiva de l’Empresa Familiar es reuneix amb els comuns
La junta directiva de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha mantingut trobades amb els cònsols dels set comuns aquest setembre i octubre. Les reunions han permès compartir reflexions sobre gestió eficient, sostenibilitat financera i col·laboració publicoprivada. L’EFA ha presentat l’informe macroeconòmic 2019-2023 i un nou programa formatiu amb Esade i la Universitat d’Andorra sobre concertació. També s’han tractat qüestions com ara la digitalització, l’intercanvi de dades entre institucions i la necessitat de controlar la despesa pública. El diàleg ha posat èmfasi en habitatge, immigració i finançament.