SUCCESSOS
Un jove en possessió de crac intenta agredir diversos agents
La policia va intervenir perquè estava consumint alcohol al carrer
La policia va detenir divendres a la tarda, a Andorra la Vella, un home de 26 anys després de ser sorprès consumint alcohol a la via pública. Segons el comunicat de premsa que ahir al matí va emetre el cos d’ordre, durant la intervenció els agents li van trobar una cullera amb crac, substància que l’home va reconèixer haver estat consumint.
Els fets van derivar en un episodi de violència i resistència: el jove va insultar, desobeir i intentar agredir els policies, als quals també va amenaçar de mort. Se’l va arrestar per un delicte contra la salut pública, així com per delictes contra l’honor, contra la funció pública i contra la llibertat.
D’altra banda, entre divendres i el cap de setmana, la policia va arrestar sis persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de quatre homes i dues dones, d’entre 24 i 62 anys, que van ser controlats a Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Les taxes d’alcoholèmia detectades van oscil·lar entre els 0,96 i els 2,60 grams per litre de sang. L’últim cas es va donar a la carretera de la Peguera, gràcies a l’avís d’un veí que va alertar sobre la conducció temerària d’un dels implicats.
Els agents d’ordre també van arrestar un home de 68 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de Justícia, en ser enxampat circulant per la CG-1 malgrat tenir el permís de conduir retirat per una sanció anterior.
Ordre d'expulsió
Finalment, dijous a la tarda, s’assenyala al comunicat de premsa, es va detenir a la frontera del riu Runer un home de 57 anys i no resident com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública, ja que incomplia una ordre d’expulsió vigent.