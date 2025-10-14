MANIFESTACIÓ
Interior no autoritza una concentració propalestina
El Moviment per Palestina va denunciar ahir en un comunicat de premsa que el ministeri de Justícia i Interior ha denegat l’autorització per a una concentració prevista per al 15 d’octubre, al·legant que no es va respectar el termini mínim de vuit dies. El col·lectiu recorda que la normativa preveu excepcions en casos urgents i considera que la decisió vulnera drets fonamentals, com ara la llibertat d’expressió i de reunió. També critica la manca de claredat en els criteris aplicats i anuncia que continuarà promovent accions pacífiques i de sensibilització en suport a Palestina.