BOPA
Govern anul·la la prohibició de caça per la visita de Macron
El Govern d’Andorra va decidir anul·lar l’ordre ministerial que prohibia la caça al país entre els dies 15 i 17 d’octubre. Aquesta mesura havia estat aprovada l’1 d’octubre amb motiu de la prevista visita oficial del Copríncep francès, Emmanuel Macron, amb l’objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de l’acte oficial.
No obstant això, després que la visita fos cancel·lada divendres passat, l’executiu va optar per suspendre la prohibició temporal, fent que la normativa deixi de tenir efecte durant els dies indicats. La decisió s’ha fet pública a través BOPA i suposa que els caçadors podran desenvolupar la seva activitat amb normalitat.