SALUT MENTAL
“Els joves estan malalts. Hem de començar a proposar solucions”
L’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc lamenta com els afecta l’ús negligent i addictiu de les pantalles
L’actitud negligent en l’ús de les pantalles i els dispositius mòbils ha creat uns joves malalts; els pares estan desconnectats de l’entorn dels seus fills; molts es passen dies tancats a casa consumint contingut que pot no ser apte per a la seva edat. Encara que no ho sembli, estan desprotegits a les seves habitacions. “Tots els joves estan malalts. O comencem a posar-nos seriosos i comencem a donar una solució a tots aquests problemes o ampliem les presons”, així ho va manifestar Sandra Cano, presidenta de l’Associació per a la Defensa del Jovent en Risc durant l’entrevista emesa ahir al Diari TV quan parlava sobre els problemes de conducta i salut mental entre els joves. Remarca la importància de fer pedagogia als pares perquè coneguin que un telèfon intel·ligent pot arribar a ser tan perillós com fumar. És cada cop més difícil tenir amb els fills un entorn fora de la pantalla, molts pares es preocupen perquè els seus fills passen molt de temps a l’habitació, no socialitzen, mengen malament o tenen problemes acadèmics. Indicatius que el fill està enganxat a la pantalla. “L’ideal seria treure la pantalla, limitar les hores, intentar fer més coses amb els nostres fills o motivar-los que facin coses amb altres grups de nois.”
“Tots els joves estan malalts. O proposem solucions o ampliem presons”
Un problema derivat de l’ús dels telèfons intel·ligents és la facilitat que tenen els joves per accedir a contingut pornogràfic i que això derivi en la dessensibilització a la normalització de les pràctiques sexuals no consentides o a activitats sexuals prematures. “Cada vegada són més joves i no són relacions sexuals sanes. Són conductes perilloses tant sexualment com en l’àmbit sanitari.” La sobreexposició a la pornografia també ha revelat un augment en les actituds masclistes. “Els costa més el tema del masclisme i a vegades són més les noies que no els nois, és ben curiós.”
“Cada vegada són més joves i no són relacions sexuals sanes, són conductes perilloses”
L’assetjament també es transforma de manera que les víctimes són assetjades inclús a casa seva mitjançant xats o en els casos més greus l’ús d’intel·ligència artificial per crear imatges explícites d’elles. També cal recordar els casos de bandes juvenils que publiquen vídeos a les xarxes agredint altres menors. “Nosaltres hem tingut accés a vídeos amb discursos d’odi que s’estan fomentant amb nacionalitats.” Des de l’associació asseguren que aquests casos són puntuals i que s’estan reconduint.
Finalment, Sandra Cano afegeix que la problemàtica de les pantalles no és l’únic problema que afecta la salut mental dels joves, i afirma que encara es mantenen alguns dels problemes que preocupaven abans, com ara el consum d’alcohol o substàncies estupefaents. Des de l’associació critiquen la publicitat que es fa de l’alcohol a les festes majors. “Estem fent programes de prevenció i detecció, però per l’altre costat deixem que tot això es fomenti o que es facin festes amb l’alcohol com a protagonista.”
Asseguren que s’està treballant per modificar el pla contra la drogodependència, ja que aquest s’ha quedat antiquat, i recorden que s’ha de fer pedagogia a adults i joves per lluitar contra l’addicció a les pantalles.