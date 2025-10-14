Sanitat
Deu donants i sis implants completats al programa de donació de còrnia
El 2024 es van efectuar dues donacions de medul·la
En els primers cinc mesos de funcionament del circuit de donació de còrnia, s’han registrat deu donacions, de les quals sis ja s’han implantat amb èxit, una està pendent de trasplantament, dues s’han descartat i una resta en estudi de viabilitat. El ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) han valorat molt positivament aquestes xifres, que han permès restaurar la visió de sis pacients i "evidencien el caràcter solidari de la ciutadania andorrana".
Les donacions són possibles gràcies al conveni signat el maig del 2025 amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’Hospital Clínic de Barcelona, que va permetre iniciar aquest tipus de donacions al Principat. A diferència d’altres teixits, la còrnia no té límit d’edat ni gairebé contraindicacions, i qualsevol persona pot ser donant llevat que hagi expressat la seva oposició en vida.
El circuit, totalment gratuït i respectuós amb el donant, inclou la verificació del consentiment familiar, la valoració mèdica i l’enviament de les còrnies al Banc de Sang i Teixits, on es processen i conserven fins al trasplantament.
Aquest avenç s’afegeix a altres mostres de solidaritat sanitària al país, amb més de 1.600 donacions de sang anuals, 629 donants de medul·la òssia registrats i set trasplantaments efectuats gràcies a la donació de cordó umbilical des del 2012. El 2024 es van efectuar 2 donacions efectives de medul·la, que corresponen a dos trasplantaments.