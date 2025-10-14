Successos
Detingut per amenaçar la veïna i atrinxerar-se al pis
Els fets han tingut lloc a les 10.30 hores al carrer Prat Primer d'Andorra la Vella
La policia ha detingut un home d'avançada edat per amenaçar a una veïna i, posteriorment, atrinxerar-se al pis perquè no el detinguessin. Els fets han tingut lloc al voltant de les 10.30 hores al carrer Prat Primer d'Andorra la Vella. El cos de seguretat ha rebut l'avís amb una certa incertesa, i quan ha arribat allà i ha vist que l'home no obria la porta i amenaçava a, almenys, una veïna, s'ha mobilitzat el grup d'intervenció policial (GIPA), que ha acabat assaltant el pis i arrestant l'home, que convivia amb una dona gran. El presumpte autor dels fets està detingut i la policia continua investigant l'incident.