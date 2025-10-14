Homenatge
El Consell Superior de la Justícia homenatja tres magistrats del Tribunal de Corts
Enric Anglada, Concepció Baron i Jacques Richiardi es jubilen després d'una llarga trajectòria
El Consell Superior de la Justícia va reconèixer ahir la trajectòria dels magistrats Enric Anglada Fors, Concepció Barón Mora i Jacques Richiardi Martel, que es van jubilar el passat 30 de setembre després d’anys de servei al Tribunal de Corts i al conjunt del sistema judicial andorrà.
L’acte, presidit pel president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha posat en valor la seva aportació a la consolidació d’una justícia independent, rigorosa i respectuosa amb les garanties de l’Estat de dret. En el seu discurs, Rossell ha remarcat que "la judicatura no és només una professió, sinó una vocació que requereix rectitud, perseverança i compromís amb la llei i amb el país".
El president també ha destacat que els tres magistrats han estat "referents de professionalitat, discreció i sentit del deure", i que el seu llegat continuarà inspirant les futures generacions de juristes. L’homenatge ha comptat amb la presència dels membres del Consell Superior de la Justícia, representants del cos judicial, familiars i personal del Tribunal de Corts.