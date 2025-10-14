Medi Ambient
Casal reivindica que l'aigua és un eix essencial de treball per al Govern
Andorra ha acollit aquest dimarts una jornada del projecte europeu I-ReWater que avalua i estudia en l'àmbit tècnic la possibilitat d’utilitzar aigua regenerada per als cultius. El ministre, de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha fet l'obertura de l'acte i en el seu discurs ha explicat que l'aigua és un eix essencial per al Govern, que treballa en l'actualització de la Llei de l'aigua que en determini el domini públic i la competència compartida. "Som capçalera d'aigua, però també estem exposats als efectes del canvi climàtic", ha subratllat, segons informa l'executiu en una publicació a través de les xarxes socials.