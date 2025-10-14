Política
Andorra Endavant demana sobre un contracte sanitari d’1 milió d’euros en quatre anys
Noemí Amador reclama detalls sobre els serveis de l'empresa TM Oncology Advisor
El grup parlamentari Andorra Endavant ha registrat una pregunta escrita al Consell General per demanar explicacions sobre el contracte del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) amb l’empresa TM Oncology Advisor, SL, que ha rebut més d’1 milió d’euros públics en quatre anys.
La consellera general Noemí Amador reclama detalls sobre els 250.000 euros anuals que rep aquesta societat andorrana des del 2021 per oferir “servei de suport al tractament radioteràpic” a pacients d’oncologia. Andorra Endavant denuncia la manca de transparència, ja que no s’han fet públiques dades sobre els professionals implicats, la freqüència dels serveis ni els resultats obtinguts, segons recull en un comunicat.
Amador insisteix que cal garantir que els diners públics es destinen a millorar l’atenció sanitària i no a beneficis desproporcionats de societats privades. Les preguntes adreçades al Govern demanen saber quants oncòlegs ha contractat o subcontractat l’empresa, quina ha estat la seva presència al país, quins serveis s’han prestat realment i si el SAAS ha fet cap control o seguiment.
També s’exigeixen informes anuals d’activitat, com a mesura de control i rendició de comptes. “No es juga amb la salut dels ciutadans ni amb els diners públics”, afirma Amador, que defensa que la ciutadania té dret a conèixer si el que s’ha pagat s’ajusta als serveis rebuts.