Medi Ambient
Andorra acollirà el V Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana el 2027
AR+I ha participat a la quarta edició que s'ha celebrat a l'Alguer
Andorra Recerca i Innovació (AR+I) ha participat com a entitat organitzadora al IV Congrés d'Ornitologia de les Terres de Parla Catalana (COTPC), que s'ha celebrat a l'Alguer (Sardenya) del 10 al 13 d'octubre. L'esdeveniment ha reunit gairebé un centenar d'investigadors, entitats ambientals i ornitòlegs d'arreu del territori catalanoparlant, per compartir coneixements i experiències sobre l'estudi i la conservació de les aus.
En el congrés s'ha anunciat que la propera edició es durà a terme a Andorra el 2027, després de les primeres celebrades a Barcelona, Menorca, València i l'Alguer. Així doncs, AR+I agafa el relleu a la delegació catalana de l'Alguer, tot i que el comitè científic i organitzador continua sent del conjunt d'entitats que representen cada un dels territoris implicats.
En aquesta edició AR+I ha tingut un paper actiu moderant una de les sessions del congrés i presentant una contribució en format pòster dedicada als plans de recuperació d'espècies ornitològiques a Andorra, que elabora el Govern. Aquesta aportació ha permès donar a conèixer els projectes que es duen a terme al país i ressaltar la importància de la col·laboració entre institucions públiques, privades, entitats científiques i la societat civil amb inquietuds ambientals.
El congrés té unes motivacions que van més enllà del vessant estrictament científic, ja que facilita l'establiment de contactes i enllaços entre persones i entitats que treballen en temàtiques similars arreu del territori, aprofitant un àmbit lingüístic comú que facilita els intercanvis de coneixement més enllà del món estrictament de recerca. Aquest intercanvi d'experiències i coneixement afavoreix la creació de sinergies i projectes conjunts que contribueixen a la conservació de la biodiversitat i la millora del coneixement.
La presència d'Andorra Recerca + Innovació al COTPC reforça el compromís de l'entitat amb la investigació aplicada i la preservació de la biodiversitat al Principat, i consolida la seva participació en xarxes de recerca ornitològica de caràcter transfronterer.