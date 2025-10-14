FRANÇA
Alta abstenció en la victòria de Coggia a les legislatives a Andorra
Els resultats de la primera volta de les eleccions legislatives franceses a Andorra van registrar una participació del 15,58%, amb 428 votants d’un total de 2.747 inscrits. El percentatge de sufragis vàlids va ser del 13,72%, una dada que posa de manifest una forta abstenció entre l’electorat resident al Principat. Pel que fa als vots emesos, Nathalie Coggia va obtenir una clara majoria amb el 85,94% dels sufragis, mentre que Martha Peciña es va quedar amb el 14,06%. En total, es van registrar 377 vots vàlids, mentre que 49 butlletes van ser blanques i dues més es van anul·lar.
La participació es va repartir de la següent manera: 96 vots es van emetre de manera presencial, 332 a través de vot electrònic i cap per correu postal. Dels vots electrònics, 296 van ser considerats vàlids, sense cap butlleta blanca ni nul·la. Pel que fa als vots presencials, 81 van ser vàlids, 13 en blanc i dos anul·lats.