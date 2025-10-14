Andbank
Actyus llança el primer fons espanyol enfocat en esports i entreteniment amb abast europeu
Està previst que tingui una grandària de 40 milions d'euros
Actyus, la gestora d'inversions alternatives d’Andbank, ha llançat NIAN Sports I FCR, un nou fons regulat per la CNMV que neix amb l'objectiu d'invertir en empreses d'esports, tecnologia esportiva (SportTech) i entreteniment en viu.
Amb una grandària prevista de 40 milions d'euros, el fons invertirà en 20-25 companyies en creixement mitjançant deute participatiu i capital, amb un tiquet mitjà d'entre 1,5 i 2 milions d'euros. NIAN Sports I FCR cerca oferir als seus inversors una TIR neta superior al 15 % en un horitzó d'inversió de 8 anys.
El fons comptarà amb l'assessorament de Francesc Destrée i Jimmy M. von Korff. Destrée és emprenedor i inversor amb una trajectòria en l'àmbit del capital de risc i l'esport. És fundador i CEO de Noves Idees una hòlding d'inversió, a més de cofundador i conseller en Clayton, companyia especialitzada en esport, i en CityXerpa, empresa tecnològica. Per part seva, Jimmy M. von Korff és emprenedor i inversor amb experiència en tecnologia i entreteniment. És fundador i president de Immfly, empresa tecnològica pionera en connectivitat a bord, i conseller en Quiver Tree Mitjana i Kookerboom, companyies d'entreteniment, així com en CJP Group, hòlding de capital de risc.
Estratègia híbrida
L'estratègia del fons combina deute privat i private equity, prioritzant la inversió directa en capital amb l'objectiu d'adquirir participacions significatives en empreses del sector per a donar suport al seu creixement mitjançant una gestió estratègica i operacional activa. De manera complementària, el fons també inverteix en deute o coinversiones, buscant maximitzar el valor i l'eficiència de la seva cartera.
La creixent demanda d'entreteniment en viu, l'augment del valor dels drets audiovisuals esportius i el sòlid creixement dels patrocinis converteixen el sector esportiu en un dels més dinàmics i rendibles per a la inversió alternativa. Així mateix, es tracta d'una indústria amb baixa estacionalitat i fort atractiu emocional, la qual cosa la fa resil·lient als cicles econòmics i amb fonts d'ingressos diversificades més enllà dels models tradicionals, informa Andbank.