Successos

Xoc entre una moto i un cotxe a Escaldes

La topada s'ha produït al voltant de la una del migdia i no hi hauria ferits

L'accident entre una moto i un cotxe a Escaldes.

L'accident entre una moto i un cotxe a Escaldes.Lector

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Un xoc entre una motocicleta i un turisme ha provocat petites retencions aquest migdia a Escaldes. La topada ha tingut lloc a la rotonda que uneix el carrer del Prat Gran amb l'avinguda Consell de la Terra, i a causa de l'impacte, el motorista ha caigut, tot i que no hauria patit ferides. L'accident s'ha produït al voltant de la una del migdia i ha intervingut el servei de circulació comunal.

tracking