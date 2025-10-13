Successos
Xoc entre una moto i un cotxe a Escaldes
La topada s'ha produït al voltant de la una del migdia i no hi hauria ferits
Un xoc entre una motocicleta i un turisme ha provocat petites retencions aquest migdia a Escaldes. La topada ha tingut lloc a la rotonda que uneix el carrer del Prat Gran amb l'avinguda Consell de la Terra, i a causa de l'impacte, el motorista ha caigut, tot i que no hauria patit ferides. L'accident s'ha produït al voltant de la una del migdia i ha intervingut el servei de circulació comunal.