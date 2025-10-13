CAMBRA DE COMERÇ
Pressió fiscal de rècord
La càrrega impositiva del 2024 puja al 27,5% per l’increment en la recaptació provinent de les activitats immobiliàries i de les taxes sobre el tabac
La pressió fiscal a Andorra es va situar l’any 2024 en el 27,5% del producte interior brut, la xifra més alta de la sèrie històrica disponible, segons recull l’Informe econòmic de la Cambra de Comerç. L’indicador va augmentar 1,6 punts percentuals respecte al 2023, quan se situava en el 25,9%. L’evolució a l’alça es deu al fet que la recaptació impositiva, que constitueix el numerador de la ràtio, va créixer un 13,4%, mentre que el PIB nominal, que n’és el denominador, ho va fer en un 6,6%.
Aquest increment de la recaptació no s’explica per una pujada dels tipus impositius, sinó per l’evolució positiva d’algunes figures tributàries específiques. L’informe atribueix l’augment de la pressió fiscal principalment als ingressos vinculats a l’activitat immobiliària. Concretament, es destaca la incidència de l’impost a la inversió estrangera en immobles, l’impost de societats i l’impost sobre plusvàlues immobiliàries. Aquestes figures han experimentat un increment de la recaptació vinculat a l’activitat econòmica del sector i no a modificacions normatives.
La imposició directa i indirecta augmenten, mentre que les cotitzacions socials perden pes
Un segon factor que ha contribuït a l’augment de la pressió fiscal ha estat el creixement de la recaptació de la taxa al consum, especialment les taxes sobre el tabac. L’informe detalla que l’alça s’ha produït tant per l’augment de la tarifa aplicable, que ha passat al 6%, com pel major volum de vendes registrat durant l’any 2024.
El creixement de la recaptació supera el del PIB gràcies a l’impuls del sector immobiliari i consum
La descomposició de la pressió fiscal per grans blocs mostra que la imposició indirecta aporta el 36,5% del total, dues dècimes més que l’any anterior. La imposició directa representa el 26,2%, amb un augment d’1,3 punts percentuals respecte al 2023. En canvi, les cotitzacions socials han reduït la seva aportació fins al 37,4%, 1,4 punts per sota de l’any anterior. També s’indica un increment del 14% en la recaptació per impostos indirectes, del 19,1% en la recaptació directa i del 9,1% en les cotitzacions socials, impulsades per l’augment de l’ocupació assalariada i dels salaris.
La recaptació impositiva creix un 13,4%, molt per sobre del PIB nominal, que puja només un 6,6%
A escala europea, el text recull que el nivell de pressió fiscal andorrà és inferior a la mitjana de la Unió Europea, situada al voltant del 40%, així com al dels països veïns: França (46%) i Espanya (37%). L’informe assenyala que només Irlanda, amb un 23%, manté una pressió inferior a la d’Andorra, mentre que Suïssa, Malta i Romania se situen en nivells similars, al voltant del 27%.
Recaptació impositiva
Pel que fa a la recaptació impositiva global, el 2024 va créixer fins als 780 milions d’euros, xifra que representa el 20,9% del PIB. Els ingressos més destacats provenen de l’impost general indirecte, amb 280 milions; de l’IRPF, amb 160 milions, i de l’impost de societats, amb 120 milions. Aquestes tres figures concentren més del 70% de la recaptació tributària. També s’hi sumen els impostos sobre activitats econòmiques, transmissions patrimonials i altres taxes.
L’informe destaca que l’augment de la recaptació s’ha produït en paral·lel al creixement de l’activitat econòmica, amb una taxa d’augment del PIB real del 3,4%. També s’assenyala l’increment de l’ocupació i dels salaris com a factors que han contribuït a eixamplar les bases imposables i, per tant, els ingressos tributaris totals.
Pel que fa al deute públic, el conjunt de les administracions andorranes tanca l’any amb un endeutament equivalent al 33,4% del PIB. D’aquesta xifra, el 24,8% correspon a l’Administració general i el 8,6% als comuns. Aquest nivell es manté estable respecte a l’exercici anterior i consolida la tendència dels darrers anys, marcada per la contenció de l’endeutament.
Marge de maniobra
La Cambra de Comerç apunta que la situació actual d’endeutament permet mantenir un marge de maniobra pressupostari, però recorda que els compromisos d’inversió pública i el possible increment de les despeses estructurals poden reduir aquest marge en exercicis futurs. També es menciona que l’evolució dels tipus d’interès pot tenir un impacte directe sobre el cost del deute.
L’informe subratlla que la consolidació fiscal de l’última dècada ha permès estabilitzar els nivells d’endeutament, tot i que alerta sobre la necessitat de preservar aquesta situació mitjançant una gestió prudent i un seguiment continuat dels indicadors macroeconòmics.