Mobilitat
Onze talls de circulació per l'Andorra Cycling Masters
Les restriccions afectaran trams de Bixessarri, Os de Civís, el Coll de la Gallina i els centres d’Andorra la Vella i Escaldes
El Govern informa que aquest diumenge 19 d’octubre hi haurà onze talls de circulació repartits entre la carretera general 6, CS-600 i diversos carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb motiu del rodatge del docushow internacional Andorra Cycling Masters. Les restriccions començaran a les vuit del matí i s’allargaran fins a les 13.30 hores, coincidint amb la celebració de dues proves ciclistes, la Cronoescalada i el Critèrium.
La Cronoescalada, primera competició del dia, comportarà el tancament del trànsit a la CG-6, entre Bixessarri i Os de Civís, de les 8 a les 10 hores, i a la CS-600, entre Bixessarri i l’alt del Coll de la Gallina, de les 8 a les 12 hores. Posteriorment, el Critèrium transformarà les parròquies centrals en un circuit urbà obert al públic entre les 11 i les 13.30 hores, amb afectacions a vies com el carrer de la Vall, la plaça Príncep Benlloch, l’avinguda Meritxell, la plaça de la Rotonda, l’avinguda Consell d’Europa, i diversos carrers d’Escaldes-Engordany, com Santa Anna, Prat Gran, Parnal i l’avinguda de les Nacions Unides.
La policia coordinarà els talls, que s’activaran amb el pas del cotxe pilot amb banderes vermelles i s’aixecaran després del pas del motorista amb banderes verdes. El Govern recomana planificar els trajectes amb antelació, consultar l’estat del trànsit a través del web o aplicació de Mobilitat i prioritzar l’ús del transport públic per minimitzar afectacions.