REPORTATGE
Omar, peça de l’engranatge
Identificat com a membre actiu i reincident d’una xarxa de contrabandistes, un home acumula anys d’infraccions i operacions sospitoses.
La detenció d’un home a la frontera andorranofrancesa amb 1.700 euros en efectiu i sense explicació convincent ha desencadenat una nova condemna per tràfic. Però, per a les autoritats franceses, el cas d’Omar, ciutadà algerià de 36 anys resident a Cugnaux, és molt més que un episodi aïllat: és la peça d’un engranatge molt més gran, el d’una xarxa activa de contraban que opera regularment entre Andorra i França.
Segons les conclusions del tribunal correccional de Foix, que el passat 7 d’octubre el va condemnar a sis mesos de presó, l’acusat no és un simple comprador despistat. “Estem davant d’un membre especialment actiu d’una xarxa de tràfic entre França i Andorra”, va afirmar l’agent de l’administració duanera, en una declaració clara que eleva el cas al nivell del crim organitzat i reflecteix una activitat reiterada i planificada.
Control a l'Ospitalet
El control es va produir el gener del 2024 a l’Ospitalet. Omar va al·legar que viatjava al Pas de la Casa per fer compres, però que havia decidit tornar per culpa dels embussos. La seva versió, però, es va veure afeblida pel material de muntanya trobat al cotxe –dos sacs de trekking, un buff i un gorro– i, sobretot, pels 1.700 euros que portava a sobre sense justificació clara. “No encaixa amb el seu tren de vida”, va exposar el representant de duanes, segons va publicar La Dépêche du Midi.
Des del 2012, Omar acumula múltiples sancions per infraccions vinculades al tràfic de tabac. Des de l’inici d’aquesta causa, ha estat detectat en almenys tres noves infraccions, un patró que consolida el perfil d’un contrabandista reincident. El fiscal Olivier Mouysset va ser taxatiu: “Brilla per la seva absència avui, i això no és mai bon senyal”. Davant els elements acumulats, va demanar una “pena dissuasiva” i la prohibició d’accedir al departament de l’Arieja.
Sis mesos de presó
La sentència del tribunal que va jutjar Omar a Foix no va sorprendre: sis mesos de presó i una multa de 3.400 euros. L’acusat no es va presentar al judici, ni tampoc ho va fer cap advocat en nom seu, fet que va deixar el cas sense cap defensa formal.
Aquest cas se suma a una sèrie de procediments que apunten a l’existència d’una xarxa estructurada que aprofita la frontera amb Andorra per moure tabac i diners en efectiu. Una realitat que manté en alerta les autoritats franceses i que situa Andorra, de nou, en el centre de les rutes del contraban.