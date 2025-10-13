Economia
Nou model electrònic més exigent per a les exportacions cap a la Unió Europea
La finalitat és alinear les declaracions amb els requisits del Codi Duaner de la Unió i els seus reglaments d'aplicació
Demà entra en vigor una nova normativa per a les exportacions que es facin des d'Andorra a qualsevol altre país de la Unió Europea. El sistema H1 és un nou model electrònic per a les declaracions de les importacions des de països de la UE que reemplaça el tradicional Document Únic Administratiu (DUA) i pel qual els despatxos de gestió duanera s'han hagut de preparar des de fa mesos.
Lola Bonet, general manager de DSV Andorra, ha explicat que "el canvi de sistema té com a objectiu homogeneïtzar els tràmits duaners a tot Europa pel que fa a les importacions en qüestions relacionades amb la documentació, els procediments i la nomenclatura". A partir d'ara, per tant, per aquelles exportacions que es facin des d’Andorra cap a qualsevol país de la UE -això no afecta a les importacions cap a Andorra- s'haurà de presentar més informació i aquesta haurà de ser més detallada.
Bonet ha afegit que el canvi de sistema ja estava anunciat des de fa mesos i, tan bon punt es va fer oficial, "ens vam posar a treballar en la seva implementació". Malgrat que el nou procediment no afecta les importacions que es facin a Andorra des d'altres països, els despatxos duaners sí que han d'actualitzar la seva normativa per quan la mercaderia surt del Principat en direcció a qualsevol altre país de la UE.
La finalitat de tot plegat és alinear les declaracions amb els requisits del Codi Duaner de la Unió i els seus reglaments d'aplicació. Amb tot, a partir d'aquest dimarts ja no serà possible presentar declaracions sota el sistema antic.