Educació
L'UdA convoca dos ajuts per a voluntariat internacional
L'objectiu és impulsar projectes socials
La Universitat d’Andorra (UdA) ha convocat dos ajuts de voluntariat internacional adreçats a estudiants de formació reglada o persones titulades menors de 30 anys. Els ajuts permetran participar en projectes de cooperació entre el setembre de 2025 i el setembre de 2026 en països amb un índex de desenvolupament baix o mitjà-baix, segons informa aquest matí.
Cada ajut està dotat amb 1.606,5 euros i cobreix despeses de desplaçament, vols, trasllats a l’aeroport i, si escau, allotjament i manutenció. La iniciativa compta amb el suport del ministeri d’Afers Exteriors i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, amb la voluntat d’enfortir el compromís juvenil amb la cooperació internacional.
Les sol·licituds es poden presentar fins al 28 de novembre de 2025, i seran valorades per un tribunal que tindrà en compte el currículum, l’experiència prèvia en voluntariat, la motivació, la memòria del projecte i l’ONG amb la qual es vol col·laborar.
El conveni entre l'UdA i els ministeris també contempla l’oferta d’un curs en voluntariat internacional de 2 crèdits i 60 hores de durada, previst per al maig de 2026. Aquesta formació especialitzada vol consolidar la implicació de les persones voluntàries en projectes socials i humanitaris, i forma part de la Càtedra UNESCO de la universitat, amb el suport de la Comissió UdA Solidària i l’ONG Cooperand.