ESTIU
L’oficina de turisme d’Escaldes ha atès prop d’11.200 visitants
L’estiu confirma l’èxit turístic d’Escaldes-Engordany, amb xifres rècord de visitants i un interès creixent pel Projecte Caldes, convertit en un dels principals reclams de la parròquia. Entre l’1 de juliol i el 7 de setembre, l’oficina de turisme ha atès 11.192 persones, de les quals 8.117 provenien d’Espanya, 1.190 de França, 1.570 d’altres nacionalitats i 315 eren residents al país. Des de l’inici de l’any fins al 14 de setembre, el total acumulat arriba als 19.860 visitants, fet que consolida la nova ubicació de l’oficina, a la plaça Santa Anna. Engolasters ha viscut també una temporada històrica, amb 17.861 visitants, un 13,6% més que el 2024. L’espai es consolida com a destinació de turisme familiar i de lleure, gràcies a itineraris molt freqüentats com el camí de les Pardines, el Camí hidroelèctric de FEDA, el Bosc Aventura o el circuit de BTT.