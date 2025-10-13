Trobades
L’Empresa Familiar es reuneix amb els set comuns per abordar reptes econòmics i de gestió pública
Les trobades han permès debatre sobre sostenibilitat, eficiència administrativa i col·laboració publicoprivada
La junta directiva de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha mantingut, entre els mesos de setembre i octubre, una sèrie de reunions amb els cònsols dels set comuns del país. Les trobades, celebrades en un ambient de diàleg i col·laboració, han servit per reflexionar sobre qüestions estratègiques com la planificació comunal, la sostenibilitat financera i l’eficiència en la gestió pública.
En les reunions, l’EFA ha presentat l’informe macroeconòmic 2019-2023, elaborat amb el suport del Departament d’Economia de l’IESE de Madrid, que analitza l’evolució econòmica d’Andorra en comparació amb països veïns i altres estats petits. L’estudi proporciona dades clau per definir el model de país i coordinar polítiques de creixement, immigració i habitatge. Els debats han posat també el focus en la millora de l’eficiència administrativa, amb estructures organitzatives compartides, digitalització de tràmits i intercanvi de dades entre comuns i Govern.
Un dels punts centrals ha estat la presentació del programa formatiu sobre col·laboració publicoprivada, impulsat conjuntament per l’EFA, ESADE i la Universitat d’Andorra, adreçat a alts funcionaris i directius d’empreses de serveis públics. L’objectiu és fomentar models de concertació i creixement sostenibles. Les trobades han permès, a més, compartir les diferents sensibilitats comunals en matèria d’habitatge, immigració i finançament, consolidant un espai de diàleg obert i d’intercanvi de bones pràctiques entre el sector públic i el privat.