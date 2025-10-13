Activitats
La jornada de museus se celebrarà el 27 d'octubre al BiciLab
L’esdeveniment reunirà experts i professionals per reflexionar sobre els reptes i transformacions del sector cultural
El Comitè Nacional Andorrà de l’ICOM (Consell Internacional de Museus) celebrarà el pròxim 27 d’octubre la Jornada de Museus 2025, que tindrà lloc al BiciLab Andorra sota el lema "El futur dels museus, els museus del futur". L’acte s’emmarca dins el procés internacional impulsat per l’ICOM i vinculat a la Conferència General de Dubai 2025, dedicada al futur dels museus en societats en canvi constant.
La jornada vol ser un espai de reflexió i debat participatiu sobre els reptes actuals i futurs dels museus, tant a escala global com en el context andorrà. Es tractaran qüestions com la transformació dels museus existents, la creació de nous equipaments culturals, el paper de les col·leccions i els relats, l’ús de tecnologies immersives i la relació entre museus i territori.
El programa inclourà ponències de Ruth Casabella (Ministeri de Cultura), Gemma Carbó (Universitat de Girona), Fabien Van Geert (Université Sorbonne Nouvelle) i Xavier Roigé (Universitat de Barcelona). La jornada clourà amb una taula rodona moderada pel sociòleg Carles Sánchez, amb participació del públic.
L’obertura anirà a càrrec del president d’ICOM Andorra, Francesc Rodríguez Rossa, que destacarà la necessitat d’una política museística coherent i adaptada al territori, capaç d’integrar patrimoni, innovació i ciutadania. L’esdeveniment, obert al públic, vol connectar memòria i futur i enfortir el paper dels museus com a espais de cohesió social, diàleg i creativitat.