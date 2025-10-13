Successos
Interior no autoritza una concentració propalestina
El ministeri al·lega que no s'ha complert el termini de vuit dies d'antelació per comunicar-la establert per la normativa
L’agrupació ciutadana Moviment per Palestina ha denunciat públicament que el ministeri de Justícia i Interior ha denegat l’autorització per celebrar una concentració prevista per al 15 d’octubre, al·legant que no s’ha respectat el termini mínim de vuit dies d’antelació que estableix la normativa.
El col·lectiu argumenta, però, que "la mateixa llei permet convocar actes amb només dos dies d’avís quan tenen caràcter urgent o extraordinari", i critica que el ministeri no hagi concretat els criteris per definir aquests supòsits. Segons el grup promotor, "aquesta decisió vulnera els drets fonamentals de llibertat d’expressió i de reunió, reconeguts a la Constitució d’Andorra i als tractats internacionals de drets humans".
Els organitzadors, que havien comptat amb la col·laboració dels agents de circulació d’Andorra la Vella, consideren que la data del 15 d’octubre és estratègica per coincidir amb les mobilitzacions internacionals en suport a Palestina, especialment les que tindran lloc a Espanya. El col·lectiu afirma que "la convocatòria volia expressar de manera pacífica la solidaritat amb el poble palestí i denunciar la impunitat dels crims de guerra comesos a la regió".
Finalment, el Moviment per Palestina demana al ministeri d’Interior que reconsideri la seva decisió i reclama "més claredat i proporcionalitat en l’aplicació de la normativa". L’agrupació assegura que continuarà promovent accions pacífiques i de sensibilització, reafirmant "el compromís amb una societat democràtica, plural i respectuosa amb els drets fonamentals".