PREGUNTA ESCRITA A L'ASSEMBLEA NACIONAL

Inquietud a França per la clausura a final d’any de la Banque Postale

Una diputada de Reagrupament Nacional interpel·la el govern gal pel tancament

Oficina que La Poste comparteix amb Correus.

Oficina que La Poste comparteix amb Correus.ARXIU

Gerard del Castillo
Publicat per
Gerard del Castillo
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La diputada francesa a l’Assemble National Sandrine Dogor-Such ha traslladat al govern francès la preocupació pels efectes que pot tenir la clausura de la Banque Postale a Andorra a finals del 2025, especialment per als funcionaris i pensionistes francesos residents al país.

Etiquetes:

En una pregunta escrita, amb data del passat 7 d’octubre i adreçada al ministre d’Economia, Finances i Sobirania Industrial i Digital, la representant de Reagrupament Nacional per a la tercera circumscripció dels Pirineus Orientals alerta que la presència de la Banque Postale ha estat durant anys un recurs fonamental per a centenars de ciutadans francesos establerts a Andorra. Aquest servei bancari els permetia cobrar els seus salaris o pensions en un compte francès i fer operacions en condicions més avantatjoses que les oferides per entitats andorranes.

La banque postale deixarà de donar servei a final d’any

Dogor-Such lamenta que el tancament de l’oficina andorrana obligarà aquests usuaris a recórrer a entitats bancàries del Principat –amb les comissions i restriccions que això pot implicar– o a desplaçar-se fins a la sucursal més propera, situada a la localitat francesa de Foix, fet que considera “poc pràctic i poc accessible”.

La situació impactarà directament els residents francesos

La diputada de Reagrupament Nacional remarca que la situació impactarà directament en la vida quotidiana d’un col·lectiu nombrós de residents francesos i insta el govern de París a prendre mesures per garantir que aquests ciutadans puguin continuar gaudint de serveis bancaris “accessibles, segurs i en condicions equitatives”.

Paper institucional

La demanda de Dogor-Such obre la porta a un debat sobre el paper de les institucions franceses a l’exterior i sobre com es poden mantenir serveis essencials per als expatriats en contextos com el d’Andorra, on el vincle amb França és estret però no exempt de dificultats administratives i logístiques.

tracking