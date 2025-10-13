PREGUNTA ESCRITA A L'ASSEMBLEA NACIONAL
Inquietud a França per la clausura a final d’any de la Banque Postale
Una diputada de Reagrupament Nacional interpel·la el govern gal pel tancament
La diputada francesa a l’Assemble National Sandrine Dogor-Such ha traslladat al govern francès la preocupació pels efectes que pot tenir la clausura de la Banque Postale a Andorra a finals del 2025, especialment per als funcionaris i pensionistes francesos residents al país.
En una pregunta escrita, amb data del passat 7 d’octubre i adreçada al ministre d’Economia, Finances i Sobirania Industrial i Digital, la representant de Reagrupament Nacional per a la tercera circumscripció dels Pirineus Orientals alerta que la presència de la Banque Postale ha estat durant anys un recurs fonamental per a centenars de ciutadans francesos establerts a Andorra. Aquest servei bancari els permetia cobrar els seus salaris o pensions en un compte francès i fer operacions en condicions més avantatjoses que les oferides per entitats andorranes.
La banque postale deixarà de donar servei a final d’any
Dogor-Such lamenta que el tancament de l’oficina andorrana obligarà aquests usuaris a recórrer a entitats bancàries del Principat –amb les comissions i restriccions que això pot implicar– o a desplaçar-se fins a la sucursal més propera, situada a la localitat francesa de Foix, fet que considera “poc pràctic i poc accessible”.
La situació impactarà directament els residents francesos
La diputada de Reagrupament Nacional remarca que la situació impactarà directament en la vida quotidiana d’un col·lectiu nombrós de residents francesos i insta el govern de París a prendre mesures per garantir que aquests ciutadans puguin continuar gaudint de serveis bancaris “accessibles, segurs i en condicions equitatives”.
Paper institucional
La demanda de Dogor-Such obre la porta a un debat sobre el paper de les institucions franceses a l’exterior i sobre com es poden mantenir serveis essencials per als expatriats en contextos com el d’Andorra, on el vincle amb França és estret però no exempt de dificultats administratives i logístiques.