Dia Europeu contra el Tràfic d’Éssers Humans
Igualtat organitza dues accions formatives per prevenir l’explotació sexual digital
Les sessions, obertes al públic i a professionals, tindran lloc els dies 15 i 16 d’octubre a Andorra la Vella
Igualtat, amb motiu del Dia Europeu contra el Tràfic d’Éssers Humans, que se celebra el 18 d’octubre, organitza dues accions formatives i de sensibilització per aprofundir en la prevenció de l’explotació sexual digital i les noves formes de vulneració de drets a la xarxa. Les activitats tindran lloc a l’Hotel Yomo Cèntric d’Andorra la Vella i seran conduïdes per la Fundació apip-acam, amb la participació de l’experta en gènere i migracions, Natalia Massé, i la jurista especialitzada en tràfic d’éssers humans, Laura Llobet.
La primera proposta, oberta a tota la ciutadania, és la conferència 'Com funciona l’explotació sexual digital i què hi podem fer', prevista per al dimecres 15 d’octubre a les 18.30 hores, que vol apropar al públic els mecanismes de captació i control que afecten especialment dones i nenes. L’endemà, dijous 16 d’octubre de 9 a 13 hores, s’oferirà la formació 'Nous escenaris d’explotació sexual digital: detecció i prevenció des dels serveis públics', adreçada a professionals dels àmbits social, sanitari i jurídic per millorar la detecció precoç i la coordinació institucional.
A partir del 18 d’octubre, els panells de circulació de tot el país mostraran el missatge 'Dia contra el tràfic humà' en català, castellà, francès i anglès. La Secretaria recorda també l’existència del Servei d’Atenció a les Víctimes del Tràfic d’Éssers Humans (SAVTEH), que ofereix atenció pluridisciplinària i protecció a les víctimes i als seus fills menors d’edat. Amb aquestes iniciatives, el Govern reafirma el seu compromís en la lluita contra el tràfic d’éssers humans, una greu vulneració dels drets humans que requereix una resposta col·lectiva i informada.