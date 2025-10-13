MEDI AMBIENT
Govern i veterinaris uneixen forces per abordar la gestió dels gats ferals
La gestió de les colònies de gats ferals s’ha convertit en una preocupació creixent a totes les parròquies del país. En aquest context, el Govern va aprofitar la primera reunió amb el recentment creat Col·legi de Veterinaris per obrir una via de col·laboració amb els comuns, amb l’objectiu de definir una estratègia comuna. La iniciativa parteix de la Massana, pionera a implantar punts d’alimentació controlats, i inclourà trobades amb totes les corporacions. La voluntat és treballar conjuntament amb el ministeri de Medi Ambient per establir un sistema coordinat. El col·legi també participarà aportant assessorament tècnic des de la seva expertesa professional.