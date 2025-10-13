Salut
Govern avaluarà noves actuacions en matèria assistencial i d’inspecció sanitària amb Catalunya
La ministra Helena Mas ha rebut la consellera catalana de Salut, Olga Pané, en la primera visita institucional al Principat
La ministra de Salut, Helena Mas, ha rebut avui la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, en la seva primera visita oficial a Andorra des del seu nomenament. La trobada ha servit per donar continuïtat a la col·laboració sanitària existent entre ambdós territoris i per seguir de prop els resultats dels grups de treball conjunts.
Mas i Pané s’han compromès a explorar noves línies de cooperació transfronterera en àmbits com l’assistència sanitària, la inspecció, la disponibilitat i la formació de professionals. També s’ha fet un repàs dels projectes vigents, com la donació de teixits i òrgans, que ara inclou la possibilitat de fer donacions de còrnia al Principat, i el futur centre de salut mental de la Seu d’Urgell, que reforçarà l’atenció especialitzada a la regió.
La trobada ha finalitzat amb una visita a les instal·lacions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on han estat rebuts per la directora general del SAAS, Meritxell Cosan; i pel seu director assistencial, Marcos Gutiérrez.