Fiscalitat
Govern actualitza l’acord d’intercanvi automàtic d’informació financera amb la Unió Europea
El protocol inclou actius digitals i nous estàndards fiscals
Andorra i la Unió Europea han signat avui, a Brussel·les, el Protocol d’esmena de l’Acord relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers, amb l’objectiu d’adaptar-lo als nous estàndards internacionals de transparència fiscal establerts per l’OCDE. La signatura ha anat a càrrec del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, i de Thomas Gerassimos, director general de Fiscalitat i Unió Duanera de la Comissió Europea, i s’ha fet de manera conjunta amb Mònaco, San Marino i Liechtenstein.
El nou Protocol actualitza l’acord inicial del 2004, modificat el 2016, i amplia l’abast de l’intercanvi d’informació per incloure actius digitals, diner electrònic i productes financers emergents, d’acord amb les modificacions del Common Reporting Standard (CRS) aprovades per l’OCDE el 2022. També reforça els mecanismes de control i verificació de les institucions financeres andorranes i alinea la protecció de dades amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la UE.
Landry Riba ha destacat que aquest pas representa "una nova mostra del compromís ferm d’Andorra amb la transparència, la integritat i la cooperació internacional", i ha subratllat la voluntat del país d’"alinear-se amb els estàndards més exigents i enfortir la relació amb la Unió Europea en un moment clau per al futur de les relacions bilaterals". El Protocol entrarà en vigor l’1 de gener del 2026, un cop completats els tràmits interns de ratificació.