El gasoil s'abarateix un 0,7% al setembre

La baixada de preus dels carburants ha estat generalitzada el mes passat

Un assortidor de carburants.

Un assortidor de carburants.ARXIU

Andorra la Vella

Els carburants s'han abaratit al setembre de manera generalitzada respecte a l'agost, segons el recull d'Estadística. El preu del gasoil de locomoció ha baixat un 0,7% per situar-se en 1,221 euros per litre, i en 1,253 euros en el cas del tipus millorat. La baixada de la gasolina ha estat d'un 1,1% la de 95 octans, fins a 1,298 euros per litre, i una dècima més la de 98 octans, que ha baixat fins a 1,360.

La comparativa amb els preus del setembre passat mostra una baixada dels carburants, ja que la tarifa de la gasolina s'ha reduït un 3,5% i la del gasoil, un 1,4%. En aquella data el litre de gasolina costava 1,346 euros i el de gasoil, 1,238 euros.

