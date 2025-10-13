Estadística
El gasoil s'abarateix un 0,7% al setembre
La baixada de preus dels carburants ha estat generalitzada el mes passat
Els carburants s'han abaratit al setembre de manera generalitzada respecte a l'agost, segons el recull d'Estadística. El preu del gasoil de locomoció ha baixat un 0,7% per situar-se en 1,221 euros per litre, i en 1,253 euros en el cas del tipus millorat. La baixada de la gasolina ha estat d'un 1,1% la de 95 octans, fins a 1,298 euros per litre, i una dècima més la de 98 octans, que ha baixat fins a 1,360.
La comparativa amb els preus del setembre passat mostra una baixada dels carburants, ja que la tarifa de la gasolina s'ha reduït un 3,5% i la del gasoil, un 1,4%. En aquella data el litre de gasolina costava 1,346 euros i el de gasoil, 1,238 euros.