TURISME
Els hotelers volen que el permís de temporer s’allargui ja aquest hivern
La patronal demana modificacions immediates per pal·liar la falta de mà d’obra al sector
Ampliar l’abast temporal del permís de temporer és una opció que està sobre la taula, que el Govern està tractant, en el marc d’aquesta nova aposta per la contractació en origen. La Unió Hotelera demana que sigui ja una alternativa per a la propera campanya d’hivern tenint en compte les necessitats actuals de mà d’obra i que mesures com la contractació en origen no s’executaran d’un dia per l’altre. “Ho demanen ja per la situació de manca de treballadors que té el sector”, va defensar el president de l’entitat, Jordi París.
La patronal hotelera porta mesos reivindicant una política migratòria més flexible que eviti situacions com la viscuda aquest any: “Els treballadors d’hivern han de marxar a la primavera i després ens trobem amb un nou problema a l’estiu”, va indicar París. És el funcionament tradicional d’un model que implica que el permís de temporada és d’un màxim de sis mesos i que fixa un mínim de temps entre contractes d’aquesta tipologia. Però es reivindica que aquest marc regulatori se superi per tal de poder fidelitzar treballadors i que no hi hagi una desconnexió entre campanyes. S’han treballat una proposta en el si del consell privat del turisme (que integra associacions com la Unió Hotelera però també la Cambra, Caldea o les estacions d’esquí) que s’han traslladat al Govern i la ministra Ester Molné va afirmar dijous que s’estava negociant amb la patronal l’extensió del permís, sense apuntar terminis i sense avançar quin és el marge d’ampliació que acceptaria el Govern.
París recorda que la constractació en origen està en un estadi incipient
Per a la patronal hotelera hauria de ser imminent: “Nosaltres també estem a favor de la sostenibilitat del model turístic i no som els causants de la crisi de l’habitatge. Necessitem mà d’obra per atendre els 9,5 milions de visitants i els 12 milions de pernoctacions, per donar qualitat de servei”, va reivindicar.
L’alternativa de la contractació en origen “està en un estadi incipient” però, a més, París recorda que ja és una fórmula que s’usa al sector hoteler, es contacta i precontracta als treballadors d’altres temporades que, un cop a Andorra, formalitzen els tràmits d’Immigració. La proposta que recull el projecte de llei del Govern és que tota la tramitació es faria al lloc d’origen. “No és una cosa nova però entenc que també s’adapta al nou marc legal europeu, l’entry/exit”. Precisament l’entrada en vigor de la regulació per als extracomunitaris ha motivat que des d’hotels i pistes s’hagi instat de manera més ferma els treballadors que precontracten a distància que vinguin amb bitllet de retorn per evitar eventuals problemes als controls duaners.