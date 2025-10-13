TURISME
Els guies volen que la llei sobre el turisme arribi abans de la primavera
L’associació demana una normativa que reguli el seu ofici i que els doni garanties
L’Associació de Guies Turístics (AGTA) va demanar una nova llei que reguli la seva activitat i els doni garanties envers els guies acompanyants. Segons va informar al diari Jordi Freeman, president de l’AGTA, és una situació molt comuna veure “grups de turistes que porten un guia acompanyant” i que, en cap cas, és un guia local. Freeman va denunciar l’intrusisme dins el sector i va reclamar una llei que pugui establir una diferència evident: “Ja existeix una separació, però encara no és efectiva”. Freeman va declarar que, des de l’AGTA, saben “una mica” com serà aquesta nova llei i volen “que pugui arribar per aquest any o per a principis de 2026”, tot i que l’esperen per a la primavera de l’any que ve, abans de la nova temporada turística.
L’AGTA demana que la nova llei separi entre guies turístics i acompanyants
L’associació denuncia la falta d’aparcaments per a busos grans
Aquesta reclamació arriba en un moment on, des de l’AGTA, també van voler posar en evidència la falta d’espais on poder aparcar els autobusos turístics, sobretot els més grans. Segons Freeman, les parròquies on ara mateix hi ha més problemes per realitzar aquestes descàrregues de passatgers són Ordino, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A Ordino, “el comú no ha renovat la titularitat pública de l’aparcament del Prat de Call i ja no s’hi pot accedir”, va reclamar Freeman, que també va voler posar de manifest la falta d’una zona taronja. Pel que fa a Escaldes, Freeman va assegurar que “l’interès turístic ha pujat” arran de les darreres intervencions al centre, però “no hi ha espai”. Per altra banda, va destacar que a Andorra la Vella, “es molt difícil poder aparcar a la zona del Centre Històric”, i va remarcar que “els turistes que venen ara, és a dir, fora de temporada, són persones grans i necessiten més accessibilitat, sobretot a les capitals”. Des d’Ordino, el comú va assegurar al diari que “els autobusos disposen d’un aparcament davant de la Casa Pairal i un altre al carrer Narciso Yepes per poder estacionar”. D’altra banda, el comú d’Escaldes va informar que “tenim un aparcament per autobusos, al Prat Gran. De cara a la revisió del POUP que estem treballant, mirarem si es poden trobar més espais”.