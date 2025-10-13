Successos
Controlat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia de 2,60 a Sant Julià
La policia ha arrestat a cinc persones més per conduir sota els efectes de l'alcohol els darrers dies
La policia va controlar un conductor amb una taxa d'alcoholèmia de 2,60. L'home va ser arrestat a la carretera de la Peguera, a Sant Julià, després que un veí de la zona alertés els agents.
En els darrers dies, la policia també ha detingut cinc persones més per conduir sota els efectes de l'alcohol. Es tracta de quatre homes i dues dones (incloent-hi l'home esmentat anteriorment) d'entre 24 i 62 anys a qui s'ha controlat, a part de Sant Julià, a Andorra la Vella i a Escaldes, amb taxes d'alcoholèmia d'entre 0,96 i 2,60.
Detingut per conduir amb el permís retirat
Un home de 68 anys va ser detingut la setmana passada per conduir amb el permís retirat. La patrulla el va reconèixer quan el va veure circular per la general 1, i el va arrestar com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de la Justícia.
Arrestat per incomplir una ordre d'expulsió
Dijous a la tarda, la policia va detenir un home de 57 anys a la frontera del riu Runer com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública per incomplir una expulsió.