ELECCIONS LEGISLATIVES PARCIALS
La candidata macronista representarà els residents gals
Nathalie Coggia es va imposar ahir en la segona volta dels comicis
Nathalie Coggia és la nova diputada dels francesos a l’estranger per la cinquena circumscripció, que inclou Andorra, Espanya, Portugal i Mònaco. La candidata de la coalició republicana, amb el suport del partit del president i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, es va imposar ahir en la segona volta de les eleccions legislatives parcials davant la candidata de l’esquerra unificada, Martha Peciña.
La victòria de Coggia, amb un 65% dels vots emesos per internet –prop del 80% del total– confirma l’avantatge que ja havia obtingut en primera volta, on va quedar en primer lloc amb un 26,35%. Els bons resultats s’expliquen per la consolidació del vot centrista en una circumscripció tradicionalment moderada, així com per la seva trajectòria vinculada al seu predecessor, Stéphane Vojetta.
Les eleccions es van convocar arran de la inhabilitació de Vojetta, antic diputat de la majoria presidencial, i Coggia, que n’havia estat suplent, ha enfocat la campanya en la continuïtat política i en la defensa d’una “gran coalició republicana per una França estable i equitativa”. Resident a Madrid des del 2006, treballa en el sector del consultoria i empresa, i ha format part de l’equip parlamentari del diputat sortint.
Per la seva banda, Martha Peciña, candidata de La França Insubmissa amb el suport dels ecologistes i altres forces d’esquerra, no va poder revertir el desavantatge que tenia de la primera volta malgrat centrar el discurs en la justícia social i els serveis públics.
Amb la seva elecció, Coggia passa a representar els residents francesos a Andorra a l’Assemblea Nacional, en un escó clau per a la defensa dels interessos de la comunitat francesa expatriada.